POL-HRO: Unfall infolge von Sekundenschlaf auf der BAB 20

Metelsdorf (ots) -



Am 14.11.2024 kam es gegen 22:35 Uhr auf der BAB 20 zwischen den

Anschlussstellen Zurow und Neukloster in Fahrtrichtung Rostock zu

einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Die 32-jährige

Fahrzeugführerin eines PKW Mercedes Benz befand sich auf dem

Hauptfahrstreifen. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet die

Fahrzeugführerin infolge von Sekundenschlaf mit ihrem PKW nach links

von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke.

Nachfolgend drehte sich der PKW mehrfach auf der BAB 20 und kam

schließlich zum Stillstand. Zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen,

der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die BAB 20 in

Fahrtrichtung Rostock voll gesperrt und der Verkehr über die

Anschlussstelle Zurow abgeleitet werden. Die drei Insassen des PKW

Mercedes wurden zur medizinischen Untersuchung mittels Rettungswagen

in das SANA-Hanse Klinikum nach Wismar verbracht. Die ausgetretenen

Betriebsstoffe konnten durch die eingesetzte Feuerwehr gebunden

werden, so dass die BAB 20 in Fahrtrichtung Rostock nach Übergabe an

die Autobahnmeisterei Upahl wieder freigegeben werden konnte. Der

Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich nach ersten Schätzungen auf

circa 50.000 ,-EUR.

Gegen die 32-jährige Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren

eingeleitet.



Dominik Kagel

Polizeikommissar

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf



