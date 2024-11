POL-HRO: Diebe stehlen Baugeräte aus Baucontainer

Zarrentin (ots) -



Unbekannte Täter haben in Zarrentin in der Nacht zu Mittwoch aus vorher aufgebrochene Baucontainer Baugeräte im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 6:30 Uhr gewaltsam mehrere Baucontainer geöffnet, aus denen sie anschließend 2 Verdichtungsgeräte gestohlen haben. Dem Spurenaufkommen zufolge könnten die Rüttelplatten mit einer Schubkarre zur nahegelegenen Straße gefahren und dort in ein Fahrzeug zum Abtransport verladen worden sein. Bei dem Tatort in der Pampriner Straße werden derzeit Straßen für ein zukünftiges Wohngebiet ausgebaut. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweis zur Tat nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847-6060) entgegen.



