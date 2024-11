POL-NB: Angriff im Einkaufsmarkt

Waren (Müritz) (ots) -



In einem Einkaufsmarkt am Neuen Markt ist ein 35-Jähriger gestern am frühen Nachmittag nach ersten Erkenntnissen auf einen Mitarbeiter losgegangen, soll ihn geschlagen und in die Blumen geschubst haben. Der Beschuldigte hat im Geschäft bereits Hausverbot, wollte aber trotzdem rein. Das wollte der Mitarbeiter mit Worten verhindern.



Zwei Zeugen zogen den mutmaßlichen Angreifer vom 26-jährigen Marktmitarbeiter weg. Der Tatverdächtige flüchtete dann in Richtung Hafen, ein Zeuge folgte ihm. In einer der Seitenstraße stoppte ihn die inzwischen alarmierte Polizei und konfrontierte ihn mit den Vorwürfen. Die Beamten erteilten dem Beschuldigten einen Platzverweis für den Einkaufsmarkt und entließen ihn aus den weiteren polizeilichen Maßnahmen.



Um Zeugenaussagen und die Sichtung von Beweismitteln kümmerten sich die Einsatzkräfte im Anschluss.



Die Polizei bedankt sich für das Einschreiten der Zeugen: ein 48-Jähriger und ein 32-Jähriger aus Waren.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



