POL-HRO: Unbekannte brechen Transporter auf und entwenden Werkzeuge - Polizei sucht Zeugen

Boltenhagen (ots) -



Nachdem Unbekannte in der Nacht zum 13. November einen Transporter in Boltenhagen OT Tarnewitz aufgebrochen haben, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



In der Zeit vom 12. November, 17:30 Uhr, bis zum Folgemorgen brachen unbekannte Täter gewaltsam einen Firmentransporter, der im Bereich der Mecklenburger Straße abgestellt war, auf und entwendeten daraus diverse Werkzeuge. Darüber hinaus beschädigten die Täter die Seitenwände eines nahestehenden Zeltes. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 15.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Grevesmühlener Polizei unter der Telefonnummer 03881 720-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841/203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell