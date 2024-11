POL-HRO: Radfahrerin nach Unfall verletzt

Schwerin (ots) -



Gestern Abend kam es zwischen einem Autofahrer und einer Radfahrerin zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge die Radfahrerin im Krankenhaus behandelt werden musste.



Der Zusammenstoß ereignete sich gestern gegen 20:00 Uhr im Stadtteil Lankow. Ein 61-jähriger Autofahrer kreuzte beim Abbiegen von der Gadebuscher Straße in die Straße Am Neumühler See den Weg der gleichaltrigen Radfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen transportierte die verletzte Schwerinerin ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 3.000 EUR.



Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



