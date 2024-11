POL-HRO: Polizei stoppt alkoholisierte Fahrzeugführerin mit 3,08 Promille

Rostock (ots) -



Am vergangenen Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, meldeten mehrere Zeugen ein auffällig fahrendes Fahrzeug, das in Schlangenlinien auf der Straße Warnowufer unterwegs war. Daraufhin eilten Beamte des Polizeihauptreviers Reutershagen zur Örtlichkeit und konnten das Fahrzeug schließlich im Bereich der Konrad-Zuse-Straße anhalten und kontrollieren.



Beim Öffnen der Fahrertür des braunen Fiats fiel den Beamten die offensichtlich stark alkoholisierte Fahrerin entgegen. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,08 Promille. Während der Kontrolle entdeckten die Beamten zudem mehrere frische Beschädigungen am Fahrzeug, die auf einen möglichen Verkehrsunfall hindeuteten. Bisher konnte jedoch kein Geschädigter in Verbindung mit den Spuren am Fiat lokalisiert werden.



Die 46-jährige Deutsche musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Zudem sieht sich nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss konfrontiert. Die Kriminalpolizei prüft im Weiteren ob die Frau für weitere Verkehrsunfälle mit Fahrerflucht als Verursacherin in Betracht kommt.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381/ 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell