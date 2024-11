POL-ANK: Schwerverletzter Radfahrer bei Verkehrsunfall in Pasewalk

Pasewalk (ots) -



Am 14.11.2024 gegen 08:20 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Torgelower Straße/Lindenstraße/Friedenstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer beim Abbiegen einen Radfahrer übersah. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei bog der 42-jährige Fahrer mit seinem VW nach rechts ab und übersah dabei einen 39-jährigen Radfahrer. Durch den Zusammenstoß von Auto und Fahrrad stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer. Er wurde mit Verdacht auf Oberschenkel-, Gesichts- und Hüftfrakturen mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg geflogen.



Für die Landung des Hubschraubers wurde die Kreuzung Torgelower Straße/Lindenstraße/Friedenstraße kurzzeitig gesperrt. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger der DEKRA an die Unfallstelle entsandt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.



Bei allen Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



