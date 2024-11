POL-HRO: Fahrzeug auf Abwegen - 81-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Rostock (ots) -



Am Mittwoch, den 13. November 2024, kam es um 08:30 Uhr in der Ehm-Welk-Straße in Rostock Evershagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Fahrzeugführerin verletzt wurde.



Die Seniorin beabsichtigte, mit ihrem weißen Seat rückwärts aus einer Parklücke herauszufahren. Aus bisher ungeklärter Ursache trat die Fahrzeugführerin dabei das Gaspedal durch, wodurch das Fahrzeug abrupt rückwärts aus der Parklücke schoss. Infolge der plötzlichen Beschleunigung kollidierte der Seat mit einem gegenüber, etwa 7 Meter entfernt, abgestellten VW Passat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW über den Bordstein gedrückt und ein Busch entwurzelt.



Die 81-jährige Rostockerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht. Der Seat der Fahrerin war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf eine geschätzte Summe von etwa 20.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.



