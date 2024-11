POL-HRO: Balkonbrand im Plauer Mehrfamilienhaus

Plau am See (ots) -



Nachdem ein 69-jähriger Mieter auf dem Balkon seiner Erdgeschosswohnung in Plau am See am Mittwochabend gegrillt hat, gerieten weitere Gegenstände auf dem Balkon in Brand.



Nach eigenen Angaben hat sich der 69-Jährige seine Würste zum Abendessen auf einen provisorischen Holzkohlegrill zubereitet und die Glut anschließend gelöscht. Später muss die Glut erneut entfacht sein, wodurch gegen 18:30 Uhr umherliegende Gegenstände auf dem Balkon in Brand gerieten. Auch die Hausfassade wurde dabei beschädigt. Ein Zeuge habe das Feuer auf dem Balkon entdeckt und unvermittelt die Feuerwehr verständigt, die den Brand in der Straße Vogelsang schnell unter Kontrolle bringen konnte. Die Kriminalpolizei in Plau ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den unverletzten Wohnungsmieter. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell