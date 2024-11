POL-HRO: Ein Verletzter nach Unfall auf der BAB 19

Linstow (ots) -



Am 13.11.2024 erhielt die Autobahnpolizei in Linstow gegen 21:35 Uhr

den Hinweis, dass es auf der Autobahn A 19 in Fahrtrichtung Rostock

kurz hinter dem Rastplatz Recknitz-Niederung Ost zu einem

Verkehrsunfall mit einem PKW gekommen ist.

Hier musste der 20-jährige Fahrer eines Audi auf den Standstreifen

ausweichen, weil ein vorausfahrender unbekannter PKW plötzlich die

Fahrspur wechselte.

Der mit vier Personen besetzte Audi kollidierte in der weiteren Folge

mit der Außenschutzplanke.

Ein ebenfalls 20-jähriger Mitfahrer wurde bei dem Unfall leicht

verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Güstrow

verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 12.000 EUR

geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens

vom Unfallort gegen den unbekannten Fahrer des unbekannten Fahrzeugs.



Matthias Emmerich

Polizeihauptkommissar

Autobahnpolizeirevier-Außenstelle Linstow



