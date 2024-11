POL-HRO: Zeugenaufruf nach schwerem Raub in Parchim

Parchim (ots) -



Am Mittwoch, dem 13.11.2024, kam es in den frühen Abendstunden zu

einem schweren Raub hinter der Kaufland-Filiale in Parchim.

Nach Angaben der 15- und 19-jährigen deutschen Geschädigten wurden

diese gegen 18:40 Uhr von insgesamt vier Tatverdächtigen, welche

jeweils auf einem Elektroroller gefahren sind, eingekreist.

Anschließend entwendete einer der Tatverdächtigen das Portemonnaie,

entnahm hieraus Bargeld, sowie eine Zigarettenschachtel aus der

Westentasche des 19-jährigen Geschädigten.

Währenddessen soll ein weiterer Tatverdächtiger aus der Gruppe ein

verbotenes "Butterflymesser" offen in seiner Hand gehalten haben.

In der weiteren Folge schlug ein Tatverdächtiger dem 15-jährigen

Geschädigten mit der Faust in das Gesicht.

Daraufhin griff ein Tatverdächtiger dem Geschädigten in die

Jackentasche und entwendete ein Ladekabel sowie eine Powerbank.

Die Tatverdächtigen entfernten sich anschließend vom Tatort.

Diese können durch die Geschädigten wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- einer dunkle lockige Haare, einer blonde kurze lockige Haare

- Bekleidung: schwarze Trainingsanzüge, Sportschuhe



Gegen die unbekannten Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen

Körperverletzung, Diebstahl mit Waffen, Nötigung und schwerem Raub

eingeleitet.



Hinweise zur Tat oder den tatverdächtigen Personen nehmen das

Polizeihauptrevier Parchim unter der TelNr.: 03871-6000 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen.

Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf der

Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt

werden.



Arian Kaltenstein

Polizeikommissar

Polizeihauptrevier Parchim



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





