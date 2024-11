POL-HRO: Schweriner Polizei sucht nach 15-jährigem Mädchen

Schwerin (ots) -



Seit dem 13.11.2024 sucht die Schweriner Polizei nach einem

15-jährigen Mädchen.



Weitere Information zur Vermissten sind auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter dem Link https://t1p.de/7a38x eingestellt.



Hinweise zur Vermissten nehmen das Polizeihauptrevier in Schwerin

unter der TelNr.: 0385-5180-2224 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem die Onlinewache auf

der Homepage der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt

werden.



Norman Lauter

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





