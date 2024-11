POL-HRO: Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots) -



Nachdem am gestrigen Abend ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen war, hat die Polizei die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen und bittet um Hinweise.

Bei dem Vorfall, der sich gegen 18:40 Uhr in der Edgar-Bennert-Straße im Schweriner Stadtteil Lankow ereignete, wurden keine Anwohner verletzt. Im Rahmen der Löscharbeiten waren 16 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und 9 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Warnitz im Einsatz. Durch das Feuer und das Löschwasser entstand ein Schaden von ca. 5.000 EUR. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht betroffen und weiterhin bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Hinweise zum Brandgeschehen können telefonisch (0385/5180-2224) oder über die Onlinewache https://portal.onlinewache.polizei.de/ gemeldet werden.



