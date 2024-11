POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 141 in Zernin im Landkreis Rostock

Landkreis Rostock/ Zernin (ots) -



Die Polizei Bützow ist seit den Vormittagsstunden aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf der L 141 in Zernin im Bereich des dortigen Bahnübergangs im Einsatz.



Wie den ersten Erkenntnissen der vor Ort laufenden Verkehrsunfallermittlungen zu entnehmen ist, sei der 70-jährige Fahrer eines VW gegen 10:07 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit der vor Ort installierten Schrankenanlage kollidiert. Der PKW sei daraufhin neben der Fahrbahn unweit des Gleisbetts zum Stehen gekommen. Sofort wurde der örtliche Bahnverkehr eingestellt. Die L 141 ist auch aufgrund der umfangreicheren Bergungsmaßnahmen des PKW sowie der notwendigen Instandsetzungsarbeiten an der Schrankenanlage voll gesperrt.



Der Fahrer des PKW ist zur medizinischen Versorgung und Behandlung in das KMG Klinikum Güstrow gebracht worden. Zum Verletzungsgrad liegen keine Angaben vor. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Totalschaden. Angaben zum Gesamtschaden sind mit Blick auf die ausstehende Beurteilung des Sachschadens an der Schrankenanlage derzeit nicht kalkulierbar.



Warum der ortsansässige Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abkam ist nun Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen.



