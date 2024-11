POL-NB: Abschlussmeldung - versuchtes Tötungsdelikt

Neustrelitz (ots) -



Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Neustrelitz am Montagabend (Erstmeldung ist unten angefügt) wurden die beiden Tatverdächtigen - ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger - gestern am späten Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls wurde gefolgt. Beide Verdächtige sind jetzt in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf lautet bei beiden: versuchter Mord aufgrund von Heimtücke.



Beide hatten auf die 17-Jährige nach aktueller Kenntnis für sie völlig unerwartet mit stumpfer Gewalt eingeschlagen, kurz nachdem sie in der Wohnung des einen Tatverdächtigen ankam.



Tatmittel und weitere Beweisstücke konnten noch in der Nacht nach der Tat von der Polizei sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen hatten sich am Notruf bei der Polizei gestellt. Kurz davor hatte die Polizei bereits von dem eigentlichen Angriff erfahren.



Die weiteren Ermittlungen wegen versuchten Mordes führt die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg.



Bei weiteren Anfragen, die über diese Abschlussmeldung bzw. die Erstmeldung hinaus gehen, wenden sich Medienvertreter bitte an die zuständige Staatsanwaltschaft Neubrandenburg.



Erstmeldung:



Erstmeldung - versuchtes Tötungsdelikt



Neustrelitz (ots)



Gestern Abend sollen zwei 18- bzw. 19-Jährige in einer Wohnung in Neustrelitz versucht haben, eine 17-Jährige zu töten. Die Jugendliche war nach ersten Erkenntnissen freiwillig in der Wohnung und konnte sich aus der Attacke zunächst noch selbst befreien und aus der Wohnung flüchten. Sie wurde durch ihre Eltern schwerverletzt ins Klinikum gebracht.



Noch am Abend und in der Nacht sicherte der Kriminaldauerdienst umfangreich Spuren am Tatort und stellte mögliche Beweismittel sicher. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und sind im Polizeigewahrsam.



Das Motiv der Tat ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



