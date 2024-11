POL-HST: 1. Folgemeldung: Ladendieb wird bei Fluchtversuch gestellt

Stralsund (ots) -



Wie bereits berichtet, wurde ein flüchtiger Ladendieb am 11. November 2024 in Sellin gestellt. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5906801.



Der 30-jährige Tunesier wurde einem Richter des Amtsgerichtes Stralsund vorgeführt. Dieser folgte dem Haftantrag der Staatsanwaltschaft und ordnete Untersuchungshaft für den 30-Jährigen an.



Der Mann wurde noch am Dienstag, dem 12. November 2024 an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.



