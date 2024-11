POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffito an Tessiner Textildiscounter

Landkreis Rostock/ Tessin (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben nach vorliegenden Erkenntnissen die Hauswand eines Geschäftes für Textilien in Tessin besprüht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.



Am des 10.11.2024 wurde die Filialleiterin des Discounters auf das Graffito aufmerksam und informierte die Polizei. Das Graffito mit inhaltlichem Bezug zur Fußballszene bedeckt in etwa eine Fläche von zehn Quadratmetern. Laut Aussage der Geschädigten sei die betroffene Hauswand erst unlängst von einem älteren Schriftzug bereinigt worden.



Der erneut verursachte Sachschaden wird mit mindestens 500 Euro beziffert.



