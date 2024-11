POL-HRO: Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung nach Vollbrand zweier Gartenlauben in Tessin

Landkreis Rostock/ Tessin (ots) -



In der zurückliegenden Nacht befanden sich diverse Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Sülzer Straße in Tessin im Einsatz, nachdem Hinweisgeber über den polizeilichen Notruf mehrere brennende Gartenlauben mitteilten.



Gegen 02:30 Uhr erhielt die Polizei Sanitz Kenntnis von dem Brandgeschehen. Durch die sofort eingesetzten Beamten sei vor Ort festgestellt worden, dass zwei Gartenlauben vom Feuer betroffen waren. Augenscheinlich brannten beide in voller Ausdehnung. Aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes der Feuerwehren Tessin und Cammin/ Prangsdorf konnte verhindert werden, dass die Flammen auf unmittelbar angrenzende Stallungen sowie Zwingeranlagen übergriffen. Die hier untergebrachten Tiere wurden gerettet. Eine der Gartenlauben sei vollständig niedergebrannt. In der zweiten Laube hätten die Flammen vorrangig den Küchenbereich betroffen. Dennoch sei auch dieses Gebäude in Folge des Brandes ebenfalls unbrauchbar.



Die Ermittlungen zur Brandursache befinden sich gegenwärtig am Anfang. Die Kriminalpolizei prüft im Weiteren, inwieweit der unsachgemäße Gebrauch eines Kamins in einem der Gebäude als möglicher Ausgangsort des Feuers in Frage kommt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 10.000 Euro beziffert.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell