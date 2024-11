POL-HRO: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brand in Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Dienstag kam es gegen 05 Uhr im Rostocker Stadtteil Evershagen zum Brand einer Baracke im Wilhelm-Busch-Weg 3. Einsatzkräfte der Rostocker Berufsfeuerwehr konnten den Brand löschen, verletzt wurde niemand.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381/4916 - 1616, die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Anne Schwartz

Telefon: 0381/ 4916-3042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell