POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Straßenbahn in Rostock

Am heutigen Tag kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen Radfahrer und einer Straßenbahn in der Richard-Wagner-Straße in Rostock.



Der Radfahrer war in der Richard-Wagner-Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs und beabsichtigte, nach links in die Blücherstraße abzubiegen. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der Mann jedoch die sich ebenfalls in der Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof bewegende Straßenbahn. Trotz akustischem Warnsignal durch den 55-jährigen Straßenbahnführer stieß der Radfahrer seitlich gegen die Straßenbahn.



Der 74-jährige, deutsche Radfahrer stürzte und zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen an der Schulter zu. Er wurde noch vor Ort durch Rettungskräfte behandelt und konnte nach der Versorgung seine Fahrt fortsetzen. Es entstand leichter Sachschaden am Fahrrad.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



