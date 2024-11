POL-HRO: Sachbeschädigung an Gebäude in Rostock

Rostock (ots) -



Bislang unbekannte Täter sollen in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags ein Wohngebäude in der Richard-Wagner-Straße in Rostock mittels Farbe beschädigt haben.



Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stellten Bewohner gegen 02:30 Uhr Verunreinigungen im Bereich der Eingangstür und der Fassade fest und informierten daraufhin die Polizei.



Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell