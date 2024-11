POL-HRO: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, den 22. Oktober 2024, in der Grevesmühlener Straße im Stadtteil Lankow ereignet hat.



Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zur Mittagszeit gegen einen am Straßenrand parkenden schwarzen Ford Fiesta gefahren sein. Dabei wurde das Fahrzeug rund zwei Meter nach vorne geschoben und erlitt erhebliche Schäden, die auf etwa 6.000 Euro geschätzt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.



Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich weitere Personen in unmittelbarer Hör- und Sichtweite befunden haben. Die Polizei bittet diese Zeugen sowie alle anderen Personen, die sachdienliche Hinweise zum Hergang des Unfalls oder zum flüchtigen Fahrer geben können, sich zu melden.



Hinweise nimmt die Polizei über die Onlinewache oder telefonisch unter der Rufnummer 0385/5180-2224 entgegen.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell