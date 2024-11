POL-HRO: Diebe brechen Motorhaube auf und stehlen Autobatterie

Vellahn (ots) -



Unbekannte Täter sollen am Montag in Brahlstorf bei Vellahn gewaltsam eine Autobatterie aus einem Kleinwagen entwendet haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen die Täter in der Zeit von 07:30 Uhr bis 19:30 Uhr die Motorhaube des PKW aufgebrochen und anschließend die Batterie entnommen haben. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat, die sich auf einen Parkplatz am Bahnhof in der Vellahner Straße ereignet hat, nimmt die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847-6060) entgegen.



