POL-NB: Erstmeldung - versuchtes Tötungsdelikt

Neustrelitz (ots) -



Gestern Abend sollen zwei 18- bzw. 19-Jährige in einer Wohnung in Neustrelitz versucht haben, eine 17-Jährige zu töten.

Die Jugendliche war nach ersten Erkenntnissen freiwillig in der Wohnung und konnte sich aus der Attacke zunächst noch selbst befreien und aus der Wohnung flüchten. Sie wurde durch ihre Eltern schwerverletzt ins Klinikum gebracht.



Noch am Abend und in der Nacht sicherte der Kriminaldauerdienst umfangreich Spuren am Tatort und stellte mögliche Beweismittel sicher.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und sind im Polizeigewahrsam.



Das Motiv der Tat ist Gegenstand laufender Ermittlungen.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



