POL-HRO: Polizei nimmt erneut Drogendealer auf frischer Tat fest

Schwerin (ots) -



Am Wochenende konnte in Schwerin erneut ein mutmaßlicher Drogendealer festgenommen werden. Polizeibeamte kontrollierten den 26-jährigen Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Marienplatz. Bei einer Durchsuchung stellten die Beamten mehrere kleine Tüten mit Haschisch / Canabis und Betäubungsmitteln (u.a. Ecstasy) fest. Außerdem hatte der 26-Jährige Bargeld in szenetypischer Stückelung in Höhe von über 1.100 Euro bei sich.



Das Amtsgericht Schwerin hat inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den aus Nordgaza stammenden Beschuldigten erlassen und den Vollzug angeordnet. Das mitgeführte Bargeld sowie die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell