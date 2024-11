POL-HRO: Zeuge stellt mutmaßliche Tatverdächtige eines Mülltonnenbrandes

Schwerin (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises konnten am Wochenende die mutmaßlichen Tatverdächtigen eines Mülltonnenbrandes gestellt werden. Vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen für eine durch Feuer beschädigte Mülltonne verantwortlich sein, wobei die Polizei die Ermittlungen aktuell nur gegen die beiden älteren Schweriner führt. Ein 44-jähriger Zeuge bemerkte den Brand der Mülltonne in der Schweriner Schelfstadt und konnte die Gruppe deutscher Jugendlicher mit der Tat in Verbindung bringen. Er alarmierte umgehend die Polizei. Bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen erhärtete sich der Verdacht der Sachbeschädigung gegen die beiden 15-jährigen Jugendlichen. Nach aktuellem Ermittlungsstand könnte das Feuer durch den Einsatz von Pyrotechnik ausgelöst worden sein. An der Mülltonne entstand ein Schaden von etwa 200EUR. Die Tat ereignete sich am 09.11.2024 gegen 14:00 Uhr in der Pfaffenstraße.



