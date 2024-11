POL-ANK: Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Polizeibeamter verletzt

Greifswald (ots) -



Am 10.11.2024, gegen 21:40 Uhr, kam es in Greifswald in der Straße Sandfuhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Insgesamt 10 Personen lieferten sich zunächst eine verbale Auseinandersetzung aufgrund von Streitigkeiten zwischen zwei Ex-Partnern.



Während der Klärung des Sachverhaltes durch die Polizei kam es zu weiteren verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden Gruppen, bevor eine 22-jährige Deutsche auf einen 24-jährigen Deutschen losging und diesen schubste. Im weiteren Verlauf beteiligten sich offenbar ein 19-Jähriger und ein 18-Jähriger an der körperlichen Auseinandersetzung und brachten den 24-jährigen Geschädigten zu Boden. Anschließend traten mehrere Personen auf den am Boden liegenden 24-Jährigen ein.



Die eingesetzten Polizeibeamten gingen sofort dazwischen, wobei ein Beamter von einem 17-Jährigen zur Seite gestoßen wurde. Dabei brach der 17-Jährige dem Polizisten einen Finger. Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnten die Beamten die streitenden Gruppen trennen. Nachdem weitere Polizeikräfte herbeigerufen worden waren, flüchteten zwei bekannte Tatverdächtige mit einem Pkw vom Tatort.



Der verletzte Polizeibeamte wurde mit einem Rettungswagen in die Universitätsmedizin Greifswald gebracht, wo sein gebrochener Finger behandelt wurde. Er ist weiterhin dienstunfähig. Der 24-jährige Geschädigte wurde durch den Angriff leicht verletzt und konnte vor Ort medizinisch versorgt werden. Auch der 17-Jährige, der den Polizeibeamten angegriffen hatte, wurde durch den Einsatz des Pfeffersprays leicht verletzt. Auch er wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt.



Gegen die Beteiligten ermittelt nun die Kriminalpolizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.



Bei allen Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



