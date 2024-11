POL-HRO: Betrüger manipulieren Onlinerechnung und erbeuten über 60.000EUR

Güstrow/ Bad Doberan (ots) -



Am Freitag wurde der Polizei in Bad Doberan ein Online-Betrug zum Nachteil einer in Bad Doberan ansässigen Immobilienfirma angezeigt, bei der offensichtlich eine Rechnung manipuliert wurde und es so zu einem Schaden von über 60.000EUR kam.



Das geschädigte Unternehmen erhielt Mitte Oktober vermeintlich von einer von ihm beauftragten Baufirma eine E-Mail, in der mitgeteilt wurde, dass eine vorherige Abrechnung elektronisch bedingt fehlerhaft war. Angehängt war somit die aktualisierte Rechnung samt Verweis auf die neuen Kontodaten. Diese Rechnung wurde dann von dem Immobilienunternehmen im guten Glauben beglichen.

Der Betrug fiel auf, nachdem das "echte" Partnerunternehmen auf den fehlenden Zahlungseingang aufmerksam machte. Offenbar spähten unbekannte Täter in diesem Fall die Daten, der zuvor elektronisch versandten Rechnung, aus und manipulierten diese, sodass die geschädigte Firma auf ein falsches Konto einzahlte.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Betruges in Verbindung mit dem Ausspähen von Daten.



Die Polizei weist in diesem Kontext nochmals darauf hin, dass gerade bei der Angabe von neuen Kontodaten bisheriger Partnerunternehmen ein gewisses Maß an Skepsis erfolgen sollte. Im Zweifel halten Sie Rücksprache mit dem Zahlungsempfänger. In der Regel ändern Firmen ihre Kontodaten nicht regelmäßig. Achten Sie weiterhin auf veränderte Schriftarten und Abstände bzw. Empfängerzeilen bei den angegebenen Kontodaten in elektronisch versandten Rechnungen. Im Zweifel melden Sie sich bei der Polizei.



