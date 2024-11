POL-HRO: Polizeikräfte mit Messer bedroht - Mieter randaliert in eigener Wohnung und attackiert Zeugin

Landkreis Rostock/ Neubukow (ots) -



Am Nachmittag des 09.11.2024 befanden sich mehrere Einsatzkräfte der Polizei in der Neubukower Wilhelm-Busch-Straße im Einsatz, als eine Zeugin eine vermeintlich in der eigenen Wohnung randalierende Person mitteilte. Laut Aussage der Zeugin hätte der Mann nicht nur diverses Inventar aus dem Fenster im 2. Obergeschoss in Richtung der Hinweisgeberin geworfen, sondern sich auch verbal äußerst aggressiv gezeigt.



Laut vorliegenden Angaben des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens konnte die Ausgangssituation auch mit Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst nicht beruhigt werden. Der 68-jährige, psychisch auffällige Randalierer habe der Polizei den Zugang zur Wohnung verwehrt und sich im Weiteren in der Wohnung verschanzt. Die Wohnungstür sei daraufhin durch einen Schlüsseldienst notgeöffnet worden. Unvermittelt habe der Deutsche die Beamten mit einem Messer bedroht, um sich daraufhin erneut in einem weiteren Raum einzuschließen, was anhand vorliegender Erkenntnisse durch die Einsatzkräfte unterbunden werden konnte. Die Beamten setzten Reizstoff ein, um den augenscheinlich höchst aggressiven Mann trotz Bewaffnung überwältigen zu können. Zur medizinischen Begutachtung wurde der Mann im Anschluss in eine klinische Einrichtung gebracht.



Die eingeleiteten Ermittlungen sind bereits durch die Kriminalpolizei Bad Doberan übernommen worden.



