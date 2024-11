POL-HST: Ladendiebin versucht ihr Glück ein zweites Mal im gleichen Juweliergeschäft

Stralsund (ots) -



Bereits am Dienstagnachmittag (05.11.2024) kam es in einem Stralsunder Juwelier-Geschäft zu einem Diebstahl. Hierbei entwendete eine bis dato unbekannte Frau im laufenden Geschäftsbetrieb mehrere Schmuckstücke, darunter offensichtlich Silberschmuck und Armbanduhren aus der Auslage. Die gestohlenen Waren haben einen Wert von etwa 1.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen konnte die Täterin im Anschluss unerkannt flüchten.



Nachdem die erste Tat durch Mitarbeiter des Juweliers festgestellt und gemeldet wurde, nahmen Beamte des Polizeihauptrevieres Stralsund eine Strafanzeige auf.



Am frühen Samstagabend (09.11.2024), also gerade einmal vier Tage nach der ersten Tat, erkannten die Angestellten des Juweliers die augenscheinlich gleiche Frau dabei, wie sie abermals versuchte einen Gegenstand aus der Auslage zu entwenden. Hierbei klaute die 45-jährige Deutsche eine Silberkette im Wert von etwa 60 Euro. Doch nach dieser Tat konnte die Diebin gestellt werden. Dieses Diebesgut konnte dem Juwelier im Anschluss wieder ausgehändigt werden.



Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte indes nicht zur Auffindung des Stehlguts aus der ersten Tat.



Die polizeilich einschlägig bekannte Frau muss sich nun in zwei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten.



