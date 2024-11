POL-NB: KORREKTUR zum unterschlagenen Handy in Friedland

Friedland (ots) -



In der Pressemitteilung des Kanals vom Polizeipräsidium Neubrandenburg, erschienen am 10.11.2024, 02:56 - "Postbotin unterschlägt Handy" - ist ein Fehler unterlaufen: Die Frau, die das Handy unterschlagen hat, ist keine "Postbotin", sondern war für einen Onlineversandhändler als Zustellerin im Einsatz.



Mögliche entstandene Irritationen bitten wir zu entschuldigen.



