POL-HRO: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Am 09.11.2024 gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Keller

eines Mehrfamilienhauses in der Altstadt von Wismar. Durch einen

aufmerksamen Bewohner konnte die Rauchentwicklung frühzeitig bemerkt

und die Feuerwehr informiert werden. Durch die Polizei wurden alle

Bewohner sowie unmittelbare Nachbarn evakuiert, sodass es zu keinen

verletzten Personen kam. Die Berufsfeuerwehr Wismar und die

freiwillige Feuerwehr Wismar/Altstadt kamen zum Einsatz und löschten

das Feuerwehr. Es konnte verhindert werden, dass sich der Brand auf

die angrenzenden Räume ausbreitete. Nach Beendigung der

Löschmaßnahmen wurde das Gebäude gelüftet. Dadurch, dass

Versorgungsleitungen für das Haus abgestellt wurden, haben sich die

Bewohner um anderweitige Unterkünfte gekümmert. Durch die Polizei

wird ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen

Brandstiftung eingeleitet. Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe

des Sachschadens können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht

gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die

Kriminalpolizei übernommen.



