POL-HRO: Nach einer körperlichen Auseinandersetzung befinden sich zwei Männer mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Am 09.11.2024 gegen 22:00 Uhr erhielten Polizei und Rettungsdienst

Informationen zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich

eines Supermarktes im Friedhofsweg Rostock. Es sollen 8 bis 10

Personen auf einen Mann einschlagen und dieser liege am Boden. Bei

Eintreffen der Einsatzkräfte lag der Mann bewusstlos am Boden und

wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung ins Krankenhaus

verbracht. Dabei wurde festgestellt, dass der Geschädigte mehrere

Stichwunden am Körper hat. Die gemeldete Tätergruppe habe sich vom

Tatort in Richtung Doberaner Platz entfernt und konnte im Rahmen der

Nahbereichsfahndung nicht angetroffen werden. Bei der ersten

Befragung von Zeugen vor Ort wurde ein weiterer Geschädigter, der

ebenfalls Stichverletzungen aufweist, festgestellt und zur Behandlung

ins Krankenhaus verbracht. Der Kriminaldauerdienst Rostock befindet

sich im Einsatz. So wurden im Rahmen der Tatortarbeit Blutspuren, die

vom Tatort in etwa bis zum Gebäude der Deutschen Med führen,

gesichtet. Für eine umfängliche Tatortarbeit und Spurensicherung

wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen zum

eingeleiteten Strafverfahren des versuchten Totschlags dauern an.



Um Hinweise zu erlangen, bittet die Polizei um Hinweise aus der

Bevölkerung und fragt: Wer um den angegebenen Zeitpunkt tat- oder

täterrelevante Beobachtungen gemacht oder etwas dazu gehört?

Informationen nimmt die Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, die

Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen.



