POL-HRO: Plakate mit verfassungsfeindlichen Symbolen in Bützow und Umgebung festgestellt

Bützow (ots) -



Durch Unbekannte wurden in der Nacht zum 09.11.2024 in Bützow, Wolken

und Zibühl mehrere Plakate an Bushaltestellenhäuschen und

öffentlichen Toiletten mit verfassungsfeindlichen Symbolen

angebracht. Die Plakate beziehen sich augenscheinlich auf den Putsch

der Feldherrenhalle zu München und Gedenken den Verstorbenen im Jahr

1923. Die Plakate wurden entfernt und ein Ermittlungsverfahren

eingeleitet.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell