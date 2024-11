Öffentlichkeitsfahndung nach 76-Jährigen aus Neubrandenburg

Details anzeigen Foto des Gesuchten 76-Jährigen Foto des Gesuchten 76-Jährigen

Seit dem 09.11.2024 gegen 14:00 Uhr wird der 76-jährige Hans-Otto Dethloff aus Neubrandenburg vermisst. Der Gesuchte verließ zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr seine Wohnung im Jahnviertel in 17033 Neubrandenburg und kehrte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht zurück. Er ist an Demenz erkrankt und in diesem Zusammenhang orientierungslos. Zur Beschreibung kann gesagt werden, dass er 176 cm groß und von normaler Statur. Er hat kurze silberfarbene Haare. Zur Bekleidung ist bekannt, dass er einen blauen Anorak, eine schwarze Jeans und schwarze Schuhe trägt. Auf dem Kopf hat er eine Mütze mit hochgeklappten Fell an der Seite.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt sie im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

