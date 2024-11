POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar am 09. November

Wismar (ots) -



Die für den heutigen Samstag in der Wismarer Innenstadt angemeldeten Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.



Am Versammlungsaufzug, der vom Bahnhof über den Hafen zum Wismarer Marktplatz führte, nahmen in der Spitze bis zu 330 Personen teil. Aufgrund des Versammlungsaufzuges kam es lediglich zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



An einer weiteren Versammlung im Bereich des Marktplatzes nahmen in der Spitze zehn Personen teil.



Die Polizeiinspektion Wismar hat das Versammlungsgeschehen mit circa 100 eigenen sowie unterstützenden Kräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V begleitet.



