POL-NB: Fährtenhündin ´Onna´ findet unterkühlten 80-jährigen Patienten in Ueckermünde (LK V-G)

Am 08.11.2024, gegen 23:30 Uhr meldete die diensthabende Ärztin aus dem AMEOS Klinikum in Ueckermünde, dass ein 80-jähriger Patient , welcher auf medizinische Hilfe angewiesen ist, aus unbekannten Gründen die Krankenstation im Erdgeschoss durch das Fenster verlassen hatte. Beim Verlassen des Krankenhauses verlor er einen Schuh, welcher noch unterhalb des Fensters lag.



Eine umfangreiche Nahbereichsfahndung und eine Überprüfung der Wohnanschrift blieben ohne Erfolg.



Ein Fährtensuchhund des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V konnte die Geruchsspur des Patienten aufnehmen und diesen gegen 03:00 Uhr unweit des Klinikgeländes in einem Waldstück liegend und mit leichten Unterkühlungen auffinden. Es erfolgte die Übergabe der Person an das Klinikpersonal.



