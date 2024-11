POL-HRO: Polizei stellt mehrere Waffen in Wohnung sicher

Schwerin (ots) -



Nachdem in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages durch einen Zeugen vermeintliche Schüsse in einer Schweriner Parkanlage gemeldet wurden, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Gegen 02:30 Uhr teilte ein Zeuge der Schweriner Polizei mit, dass er in einem Park im Bereich der Wittenberger Straße Schüsse wahrgenommen und zwei Personen beobachtet hätte, die sich anschließend in ein Mehrfamilienhaus entfernten.



Die eingesetzten Polizeikräfte konnten die beiden Personen dort antreffen. Bei der sich anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden diverse Waffen, Munition und sonstige Gegenstände gefunden und sichergestellt. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme handelt es sich unter anderem um Schreckschuss- und Sportwaffen sowie vermeintliche Sammlerstücke. Zur Sicherstellung kam der Munitionsbergungsdienst unterstützend zum Einsatz.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dieser Sache dauern an.

Da im Rahmen der Durchsuchung auch betäubungsmittelähnliche Substanzen gefunden wurden, wird zudem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den 41-jährigen Wohnungsinhaber ermittelt. Nach Abschluss der Erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der 41-Jährige am Morgen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



