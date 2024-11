POL-HRO: Kellereinbrüche in Rostock

Rostock (ots) -



Nach mehreren Einbrüchen in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Rostocker Kröpeliner-Tot-Vortstadt ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.



Die unbekannten Täter begaben sich in den Kellerbereich des Hauses und brachen hier insgesamt 16 Kellerboxen auf und durchsuchten diese. Ob und was entwendet wurde, steht noch nicht abschließend fest.



Betroffene Anwohner, die die Einbrüche gestern Vormittag bemerkt hatten, informierten die Polizei. Nach umfangreicher Tatortarbeit hat nun das Kriminalkommissariat Rostock die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle/Newsroom

Dörte Lembke

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell