POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Wismar - Verkehrseinschränkungen am 09. November möglich

wismar (ots) -



Aufgrund eines angemeldeten Versammlungsaufzuges sind am morgigen Samstag kurzzeitige Verkehrseinschränkungen im Bereich der Wismarer Altstadt möglich.



Der Versammlungsaufzug wird voraussichtlich gegen 11 Uhr im Bereich des Bahnhofes starten und sich um den Altstadtkern zum Marktplatz bewegen.



Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Bereich mit kurzzeitigen Einschränkungen im Straßenverkehr rechnen. Auch leichte Verzögerungen im Busverkehr sind aufgrund dessen möglich.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Jessica Lerke

Telefon: 03841/203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell