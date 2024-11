POL-HST: Polizeieinsatz in Grimmen nach Hinweis durch Kinder

Grimmen (ots) -



Am heutigen Freitagmorgen (08.11.2024) erschienen gegen 08:00 Uhr mehrere Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren bei der Polizei in Grimmen und teilten mit, dass sie durch eine derzeit unbekannte Person mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht worden sein sollen.



Nach ersten Erkenntnissen haben sich die Kinder aus Abenteuerlust in dem leerstehenden Bahnhofsgebäude in Grimmen aufgehalten, als sie angeblich auf eine Person getroffen seien sollen, die einen waffenähnlichen Gegenstand auf sie gerichtet haben soll.



Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen des Polizeireviers und des Autobahnverkehrspolizeirevieres Grimmen zum Einsatz gebracht und haben mit spezieller Ausrüstung ausgestattet das Gebäude durchsucht. Dabei konnte keine Person angetroffen werden und es gab auch keine Hinweise auf Waffen oder Munition im Gebäude.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung aufgenommen.



Es wird ein Zusammenhang zu einem weiteren Hinweis geprüft, der gestern Nachmittag ebenfalls durch zwei Kinder einging. Die Jungs im Alter von neun und 14 Jahren gaben an, dass in dem Gebäude Munition gefunden sein soll. Auch dieser Hinweis hat sich nicht bestätigt.



Eltern werden darum gebeten, ihre Kinder dahingehend zu sensibilisieren sich nicht in leerstehenden und gegen Zutritt gesicherten Gebäuden aufzuhalten, da das unbefugte Betreten von Privatgrund möglicherweise als Hausfriedensbruch gewertet werden könnte.



