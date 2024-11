POL-HRO: Ermittlungserfolg des Kriminalkommissariats Rostock und der Staatsanwaltschaft Rostock - Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel bei Durchsuchung in Rostock sichergestellt

Details anzeigen Sichergestellte Betäubungsmittel (Quelle: Polizeiinspektion Rostock) Sichergestellte Betäubungsmittel (Quelle: Polizeiinspektion Rostock)

Rostock (ots) -



Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Rostocker Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Rostock am Mittwoch, 6. November 2024, einen so genannten "Head-Shop" im Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt durchsucht. Die Maßnahme erfolgte im Zuge eines laufenden Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Rostock gegen einen 30-jährigen Deutschen, der in Verdacht steht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln.



Bei der Durchsuchung stellten die Beamten knapp 7 Kilogramm Cannabis sicher. Zudem wurden weitere betäubungsmittelähnliche Substanzen aufgefunden, die kriminaltechnisch untersucht werden.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an. Es gilt die Unschuldsvermutung.



