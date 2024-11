POL-HRO: Dreiste Diebe stehlen Supermarktkasse während der Geschäftszeiten in Schwaan

Güstrow/ Schwaan (ots) -



Am gestrigen Abend kam es in einem Supermarkt am Mühlenteichplatz in Schwaan (Landkreis Rostock) zu einem Aufbruch und Diebstahl einer Ladenkasse während des laufenden Marktbetriebes. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die bislang unbekannten Täter einen Moment zwischen 18.45 Uhr und 19:00 Uhr aus, in dem der Kassenbereich kurzzeitig unbesetzt war, brachen eine dort befindliche Kasse samt Inhalt heraus und flüchteten mit dieser aus dem Markt. Die Kriminalpolizei in Bützow ermittelt nun wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls.



Da weitere anwesende Kunden die Tathandlung oder verdächtige Personen in bzw. vor dem Markt beobachtet haben könnten, bittet die Polizei die möglichen Hinweise an das Polizeirevier Bützow unter der Rufnummer 038461 - 4240, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle weiterzugeben.



