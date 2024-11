POL-HRO: PKW-Fahrer muss niesen und verursacht Verkehrsunfall in Toddin bei Hagenow

Landkreis Ludwigslust-Parchim/ Toddin (ots) -



Am Morgen des 07.11.2024 sei nach vorliegenden Angaben ein PKW in einer Linkskurve der B321 in der Ortschaft Toddin von der Fahrbahn abgekommen und in einen Gartenzaun gefahren. Der entstandene Sachschaden: mindestens 15.000 Euro.



Wie dem eingeleiteten Verfahren der Verkehrsunfallermittlung zu entnehmen ist, sei der 71-jährige Fahrer des Renault laut eigener Aussage von der Fahrbahn abgekommen als er niesen musste. Neben

der Fahrbahn kollidierte der gebürtige Hagenower frontal mit einer Zaunanlage. Der PKW war in Folge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



