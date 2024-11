POL-HRO: Bushaltestelle gesprengt - Explosion erschüttert Anwohner in Goldberg

Landkreis Ludwigslust-Parchim/ Goldberg (ots) -



Nachdem laut vorliegender Erkenntnisse unbekannte Täter am Abend des 07.11.2024 eine Bushaltestelle in der Goldberger Bahnhofstraße vermeintlich mittels pyrotechnischer Erzzeugnisse erheblich beschädigt haben sollen, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 20:55 Uhr seien mehrere Anwohner durch eine lautstarke Detonation auf das Ereignis aufmerksam geworden und hätten daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeikräfte die erheblich beschädigte Haltestelle begutachten. Das Trümmerfeld, bestehend aus Glassplittern sowie teilweise geschmolzenen Bauteilen soll im Umkreis von mehr als zehn Metern verteilt gelegen haben. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten bislang keine möglichen Tatverdächtigen ermittelt werden. Um die Umstände des vermeintlichen Tathergangs zu erhellen wurden daher diverse Zeugen befragt. Auch der Kriminaldauerdienst ist in die eingeleiteten Ermittlungen eingebunden worden.



Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.



