POL-HRO: 50-Jährige greift Nachbarin mit Küchenmesser an und verletzt sie schwer

Am 07.11.2024, gegen 21:00 Uhr, kam es zwischen zwei Frauen zu einem

folgenschweren Streit in einer Wohnung im Hafenbahnweg in 18147

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich die beiden 45 und 50 Jahre

alten Frauen, die im gleichen Mehrfamilienhaus wohnen, gemeinsam in

einer Wohnung als es zwischen ihnen aus unbekannten Gründen zu einem

Streit kam.



Im Zuge der verbalen Auseinandersetzung griff die 50-Jährige

Deutsch-Kasachin offenbar nach einem im Umfeld liegenden Küchenmesser

und stach damit ihrer Nachbarin (deutsch) unvermittelt in den Nacken.

Der geschädigten Frau sei es daraufhin trotz der Verletzung gelungen,

weitere Angriffe abzuwehren. Sie überwältigte die 50 Jährige,

betätigte den Notruf und schaffte es, die Tatverdächtige bis zum

Eintreffen der Polizei unter Kontrolle zu halten. Anschließend wurde

sie aufgrund der Stichverletzung mit dem Rettungswagen in eine

Rostocker Klinik eingeliefert, in der sie gegenwärtig behandelt wird.

Die Angreiferin wurde von den eingesetzten Beamten zunächst gefesselt

und dann zur Blutprobenentnahme ebenfalls einem Arzt zugeführt. Beide

Frauen standen zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinfluss. Nach

Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock wurde die

Deutsch-Kasachin gegen 23 Uhr aus den polizeilichen Maßnahmen

entlassen. Am Tatort kam der Kriminaldauerdienst Rostock zum Einsatz

und sicherte Spuren. Eine Rechtsmedizinerin der Universität Rostock

kommt im Laufe des Tages zur Begutachtung der Verletzungen der

Geschädigten zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

übernommen. Eine Strafanzeige wegen eines versuchten Tötungsdeliktes

wurde aufgenommen. Der Zustand der verletzten Frau ist stabil.



Isabel Wenzel

Polizeiführerin vom Dienst



