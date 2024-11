POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Anklam (LK VG) (ots) -



Am 07.11.2024 gegen 18.30 Uhr ereignete sich an der Kreuzung B110 und L35, nahe der Ortslage Jarmen, ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Ein 65-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die B110 in Richtung Anklam und eine 41-jährige deutsche Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem 5-jährigen Sohn die L35 in Richtung Jarmen. An der Ampelanlage, welche eingeschaltet war, kam es zum Zusammenstoß. In der Folge des Zusammenstoßes verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Umstände des Unfalls konnten vor Ort nicht eindeutig geklärt werden. Dies ist nun Aufgabe der Verkehrsermittler.



