POL-NB: Diebstahl aus Haus mitten am Tag

Die Warener Kripo bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat gestern, also Mittwochvormittag, zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Hauses Am Seeufer 64 wahrgenommen?



Während die Bewohner teils nicht zu Hause und teils mit Arbeiten auf dem Hof beschäftigt waren, ging scheinbar jemand durch eine unverschlossene Tür in das Haus und stahl Wertsachen, darunter eine braune Ledergeldbörse. Neben dem eigentlichen Stehlschaden, der noch nicht genau beziffert werden kann, sind natürlich auch die Rennereien zu Ämtern nun nervig. Denn im Portemonnaie waren - wie bei den meisten - alle möglichen Karten und Ausweise, die nun neu beantragt werden müssen.



Wer am Tatort im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Fall hat, meldet sich bitte im Warener Revier unter 03991 / 1760.



