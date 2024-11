POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit Schwerpunkt Vorfahrt und Vorrang sowie Gewerblicher Güter- und Personenverkehr

Neubrandenburg (ots) -



Im Monat November kontrollieren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Fahrzeugführer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu den aktuellen Schwerpunkten Vorfahrt und Vorrang sowie zum Gewerblichen Güter- und Personenverkehr.



Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden bei den Auftaktkontrollen insgesamt 246 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei waren mehr als 80 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Landesweit kontrollierten mehr als 150 Einsatzkräfte über 700 Fahrzeuge.



Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg 84 Verstöße rund um das Thema Vorfahrt und Vorrang fest. 15 Verstöße entfielen dabei auf Radfahrer. Zudem gab es im Bereich Handynutzung und Fahren unter Alkoholeinfluss mehrere Feststellungen. Zudem gab es zwei Überholverstöße.



Weiterhin wurden für den Themenbereich gewerblicher Güter- und Personenverkehr mehrere Lkw aus Deutschland und dem EU-Ausland kontrolliert. Die gute Nachricht: Nur bei einem Fahrzeug wurden technische Mängel und bei einem weiteren eine Überladung festgestellt. Alle anderen überprüften Fahrzeuge waren ohne Beanstandungen.



Die Polizei wird in den kommenden Wochen weiterhin landesweit verstärkt unter den genannten Schwerpunkten kontrollieren und freut sich darüber, dass die Fahrzeugführer überwiegend vorschriftsmäßig unterwegs waren.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Caroline Kohl

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2041

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de



Für Hinweise und Fragen aus der Bevölkerung:

Bitte an die im Text angegebene Dienststelle bzw. die Internetwache

oder jedes andere Polizeirevier wenden!



http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell