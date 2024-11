POL-ANK: Angriff auf Geldautomat in Gützkow - Nachmeldung

Gützkow LK V-G (ots) -



Wie berichtet, wurde heute in Güstzkow ein Geldautomat gesprengt. Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5903236



Ergänzend wird mitgeteilt, dass die Spurensicherung am Tatort abgeschlossen, der zerstörte Geldautomat sichergestellt und die Vollsperrung der B111 aufgehoben wurde.



Angaben über den Gesamtschaden können noch nicht gemacht werden, ebenso wenig, ob und wie viel Geld die bislang unbekannten Täter erbeuten konnten.



Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen de Kriminalpolizeiinspektion Anklam dauern an.



Stand: 07.11.2024, 11:55 Uhr



